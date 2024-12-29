На різдвяні свята за Україну поліг 30-річний Герой з Тернопільщини Василь Ющишин

Україна продовжує втрачати найкращих синів у боротьбі за її свободу і незалежність. Стало відомо про загибель Василя Ющишина.

26 грудня 2024 року у населеному пункті Олександрівка Охтирського району Сумської області загинув Василь Ющишин, передає 24 Канал із посиланням на Чортківську районну державну адміністрацію.

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Що відомо про трагедію

30-річний Василь Ющишин проживав у селі Нижбірки Васильковецької громади. Як повідомляє Тернопільська єпархія ПЦУ, чоловік із початком повномасштабної війни став на захист України, віддано боронячи її від агресора.

Його молоде життя обірвалося під час виконання бойового завдання внаслідок удару безпілотника.

24 Канал висловлює співчуття всім, хто знав загиблого. Вічна пам'ять!

До слова, нещодавно стало відомо про загибель 18-річного Сергія Капітули з Волині. Військовий загинув 8 місяців тому від травм, отриманих при виконанні військового обов'язку. Сергій служив у 100 окремій механізованій бригаді, а поліг ще 28 квітня 2024 року в районі Новокалинового на Донеччині.