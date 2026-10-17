"Віддав життя за Україну": на війні загинув військовослужбовець Василь Захарук

Захищаючи Україну, загинув солдат військової частини А4267 Василь Захарук 1977 року народження. У Рожнівській громаді висловили глибокі співчуття родині та близьким полеглого воїна.

Про втрату повідомила Рожнівська сільська рада.

Що відомо про втрату?

Військовослужбовець народився 24 квітня 1977 року та служив у лавах частини А4267, виконуючи свій обов'язок із захисту Батьківщини.

Жодні слова не здатні втамувати біль від втрати рідної людини. Нехай Господь дасть сили пережити цю важку скорботу, а світла пам'ять про Василя назавжди залишиться в серцях усіх, хто його знав,

– висловили співчуття в органах місцевого самоврядування.

У громаді також подякували полеглому солдату за вірність присязі та зазначили, що інформацію про зустріч кортежу і чин поховання повідомлять додатково.

Кого Україна втратила на полі бою?

На війні проти Росії загинув 47-річний сержант Володимир Стецьков із села Броварі на Хмельниччині, який захищав Україну ще з часів АТО. Після початку повномасштабного вторгнення він добровільно повернувся до війська 8 березня 2022 року, служив командиром гармати та брав участь в обороні Авдіївки, Харкова, Сум та інших населених пунктів. Воїн загинув 30 вересня в бою поблизу Верхнього Піщаного на Сумщині.

Також на фронті загинув 45-річний військовослужбовець із Борисполя Микола Скрипка. До лав Збройних сил України він долучився в січні 2024 року. Захисник загинув 5 травня того ж року під час виконання бойового завдання на Донеччині. До повномасштабного вторгнення чоловік багато років працював у міжнародному аеропорту "Бориспіль".