Ломаченко – Педраса: онлайн боксерського поєдинку
У ніч з 8 на 9 грудня у Нью-Йорку відбудеться бій між українцем Василем Ломаченком та Хосе Педрасою. Це буде об'єднавчий бій, а на кону стоятимуть чемпіонські пояси за версіями WBA і The Ring українця та титул чемпіона WBO, яким володіє Педраса.
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Відеотрансляція бою Ломаченко – Педраса
Джерело: 24 Канал
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