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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Ломаченко – Педраса: онлайн боксерського поєдинку

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      Ломаченко - Педраса: онлайн-трансляція дивитися
      Ломаченко – Педраса дивитися онлайн

      У ніч з 8 на 9 грудня у Нью-Йорку відбудеться бій між українцем Василем Ломаченком та Хосе Педрасою. Це буде об'єднавчий бій, а на кону стоятимуть чемпіонські пояси за версіями WBA і The Ring українця та титул чемпіона WBO, яким володіє Педраса.

       

      Читайте також: Ломаченка не цікавить Педраса, а лише його чемпіонський пояс: анонс боксерського поєдинку

      Відеотрансляція бою Ломаченко – Педраса

       

      Теги: Спорт Василь Ломаченко Бокс Ломаченко – Педраса
      Джерело: 24 Канал
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