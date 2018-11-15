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      Василь Ломаченко може поборотися за ще один титул у 2019 році

      84 Читать новость на русском
      Василь Ломаченко зможе поборотися за титул IBF
      Василь Ломаченко зможе поборотися за титул IBF

      Наступного року Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) може провести бій за титул чемпіона світу за версією IBF в легкій вазі.

      Справа в тому, що титул IBF залишився вакантним після того, як Майкі Гарсія залишив його. Найімовірніше, за нього поборються лідер рейтингу Міжнародної боксерської федерації Річард Ком і третій номер Іса Чанієв.

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      За інформацією ESPN, є велика ймовірність того, що переможець цього протистояння вийде в ринг проти тріумфатора бою Ломаченко – Педраса.

      Нагадаємо, що свій наступний бій Ломаченко проведе проти Хосе Педраси 8 грудня Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
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