Василь Ломаченко може поборотися за ще один титул у 2019 році

Наступного року Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) може провести бій за титул чемпіона світу за версією IBF в легкій вазі.

Справа в тому, що титул IBF залишився вакантним після того, як Майкі Гарсія залишив його. Найімовірніше, за нього поборються лідер рейтингу Міжнародної боксерської федерації Річард Ком і третій номер Іса Чанієв.

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За інформацією ESPN, є велика ймовірність того, що переможець цього протистояння вийде в ринг проти тріумфатора бою Ломаченко – Педраса.

Нагадаємо, що свій наступний бій Ломаченко проведе проти Хосе Педраси 8 грудня Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO.

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