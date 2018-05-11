Василь Ломаченко отримає нагороду "Боксер року" перед боєм з Лінаресом

Український боксер Василь Ломаченко був визнаний "Боксером 2017 року". Нагороду він отримає у п’ятницю, 11 травня, у Нью-Йорку за день до бою проти Хорхе Лінереса.

Бій українського чемпіона світу за версією WBO Василя Ломаченка проти Хорхе Лінареса відбудеться ввечері 12 травня у "Медісон сквер гарден". Перед боєм заплановані урочистості Американської спілки боксерських журналістів (Boxing Writers Association of America’s, BWAA), де Ломаченкові вручать звання "Боксера року".

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Журналісти відзначили три поєдинки, які провів Ломаченко у 2017 році – проти Джейсона Соси, Мігела Марріаги та Гільєрмо Рігондо.

Окрім того, нагороду "Тренер року" отримає батько та тренер Василя – Анатолій Ломаченко. Ще одну нагороду отримає і Егіс Клімас – менеджер українського чемпіона.

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До слова, нещодавно опублікували документальний фільм про команду Ломаченка.

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