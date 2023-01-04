Колаборанти вже почали визнавати загиблих: нові деталі "бавовни" у Василівці

По тимчасово окупованих територіях продовжується "бавовняне" турне. Наприклад, у Василівці, ймовірно, загинули десятки окупантів.

У коментарі Суспільному мер Василівки Сергій Каліман спростував інформацію про те, що "бавовна" завітала до так званої "комендатури" міста. Насправді ж, прилетіло у готель поруч, в якому перебували окупанти.

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Могли загинути десятки окупантів

Сергій Каліман відзначив, що біля будівлі так званої "комендатури" був готель, у якому оселилися окупанти. Прилетіло саме туди. Кількість загиблих окупантів поки не відома, але мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ліквідованих можна рахувати десятками. Те саме і з пораненими.

Унаслідок вибуху у Василівці, будівля готелю зазнала серйозних руйнувань. Поблизу місця вибуху розкидані уламки скла від вибитих вікон. А от росіяни в мережі пишуть, що цивільних, на щастя, в готелі не було і багато окупантів загинули.

Варто відзначити, що Генштаб ЗСУ ще не підтвердив удару по Василівці. Ймовірно, варто чекати хороших новин. Однак колаборант та гауляйтер тимчасово окупованої території Запорізької області Євгеній Балицький у коментарі російським пропагандистам уже заявив про 5 загиблих та 15 поранених. Та варто розуміти, що цифри, як звично, можуть бути занижені.

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У Росії досі оговтуються від Макіївки

Поки у Василівці знову гинуть окупанти, у Росії ще оговтуються від удару по училищу в Макіївці в новорічну ніч. Після влучного удару будівля місцевого училища, де перебували сотні окупантів, просто зруйнована.

Спершу міноборони Росії заявило про 63 загиблих, а через 3 доби після атаки – про 89. У Москві провину вирішили списати на мобілізованих, які перебували у приміщенні. Мовляв, вони всі почали використовувати телефони і саме так їх знайшли ЗСУ. Однак речник Східного угруповання військ Сергій Череватий наголосив, що винне тут російське командування, адже мобілізованих розмістили у зовсім не придатному для цього приміщенні.

А ще у Росії брешуть, що "вогнем у відповідь" нібито знищили систему HIMARS, а потім ще 4 одиниці цієї зброї у Дружківці, де росіяни вдарили по льодовій арені. Тобто, якщо вірити міноборони Росії, то Україна втратила 28 з 23 наданих Вашингтоном HIMARS. Більше про "кремлівську математику" читайте тут.