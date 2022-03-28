Вата-шоу, – Ткаченко про фейковий документ окупантів про "знущання з полонених"

Олександр Ткаченко прокоментував російський фейк про знущання начебто українських бійців нібито з російських військовополонених. Він заявив, що Росія створила вата-шоу для власного споживання.

Міністр культури та інформполітики Ткаченко зауважив, що цей фейк – досить кострубувато зліплений. На "картинці" видно, як начебто українські військові в ідеально чистих одностроях під час війни стріляють по нібито росіянах.

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Ткаченко звернув увагу, що номер автівки на відео – старанно замилений. Місце дії – може бути будь-де: від Ярославля до Владивостоку. Ба більше, навіть сині розпізнавальні стрічки української армії більше схожі на пакет для сміття, який поспіхом прив'язали.

Вата-шоу для власного (російського) споживання. Щодо "полонених" в цьому спектаклі – все це дуже погана акторочка. Так що, не довіряйте фейкам, думайте, кому це потрібно, включайте критичне мислення,

– заявив міністр.

Ткаченко також зауважив, що наказ від 21 березня, – мабуть, від поспіхом призначеного ТВО міністра оборони. Вже у першому наказано розробити і розповсюдити відеоролик з нібито "нелюдською поведінкою" військовослужбовців ЗСУ. Поширювати ролик почали саме на кремлівських ТГ-смітниках.



Наказ про створення фейку / Фото з телеграм-каналу Tkachenko.UA

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