Шукав "позитив" у російські культурі: у Ватикані постарались пояснити скандальні слова Папи

У Ватикані прокоментували заяви Папи Римського щодо "величі" Росії. У пресцентрі заявили, що його, мовляв, не так всі зрозуміли.

Директор Ватиканського пресцентру Маттео Бруні, відповідаючи на запитання журналістів, пояснив, який намір Папа "вкладав" у зверненні до росіян.

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У Ватикані прокоментували слова Папи

Маттео Бруні заявив, що Папа лиш хотів заохотити російську молодь "зберігати і розвивати позитивне, що є у великій російській культурній і духовній спадщині". І, мовляв, це ніяк не звеличує імперіалістів, яких він згадав під час промови.

У своєму привітанні, зверненому днями до деяких молодих російських католиків, як видно з контексту, в якому він його виголосив, Папа мав намір заохотити молодь зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій російській культурній і духовній спадщині, і аж ніяк не звеличувати імперіалістичну логіку і правителів, які згадуються для позначення певних історичних періодів,

– заявив Маттео Бруні.