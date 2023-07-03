У Ватикані розповіли, чи обговорював їх посланник переговори у Москві

Посланник Папи Римського до Росії розповів деталі свого візиту до Москви. Кардинал Маттео Дзуппі наголосив, що його місія була гуманітарною.

Емісар Папи зосередився на гуманітарних питаннях

То ж, мовляв, ніяких обговорень переговорів між Україною та Росією не було. Візит емісара стосувався іншого.

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Усі зустрічі були важливими, особливо в гуманітарних аспектах, на яких ми зосередилися. Немає ні мирного плану, ні посередництва. Є велике прагнення, щоб насильство припинилося і людське життя можна було зберегти, починаючи із захисту маленьких дітей,

– наголосив Дзуппі.

Зауважимо, у Москві Дзуппі зустрівся з одним із радників президента Росії Владіміра Путіна Юрієм Ушаковим і главою Російської православної церкви патріархом Кірілом. Невдовзі він має зустрітися з Папою Римським Франциском та прозвітувати про результати своєї місії.

Деталі візиту посланника Папи до Москви

Уперше про створення миротворчої місії Папа Франциск заговорив ще у квітні.

Наступного місяця Дзуппі вже відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили перспективи миру в Україні. Зеленський наголосив, що припинивши вогонь або заморозивши конфлікт, справжнього миру не буде.

Наприкінці червня Дзуппі побував у Москві. Там він потис руку російській омбудсменці Марії Львовій-Бєловій, яку Міжнародний кримінальний суд звинувачує у викраденні та депортації українських дітей.

За підсумками візиту Дзуппі до Москви Папа Римський 30 червня заявив, що війна в Україні "не має кінця". Тому він закликав усіх до "спільних творчих ідей, щоб прокласти шлях до миру".