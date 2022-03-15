"Ватник" у Херсоні зняв українські прапори: місцеві його одразу покарали – відео екзекуції

15 березня 2022 , 10:21
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Джерело:

телеграм Братчук

Херсон продовжує героїчний опір російським окупантам. Місцеві мешканці палко борються з ворогами та карають колаборантів.

Мешканці Херсону хоробро крокують з прапорами прямо перед окупантами й не збираються віддавати місто ворогу. Кому ж не подобається така позиція – ризикує випробувати на собі гнів українців. 

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Покарання "ватника"

Один із місцевих мешканців вирішив підіграти окупантам та зняв українські прапори. Херсонці швидко його знайшли – покарання було жорстким. 

Відео покарання "ватника" (на відео присутня ненормативна лексика)

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Автор: Ярослав Сиваківський