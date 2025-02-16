Кандидатка у канцлери Німеччини заявила, що хоче мати дуже добрі відносини з Росією
- Аліса Вайдель, кандидатка у канцлери Німеччини від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", заявила про бажання налагодити дуже добрі відносини з Росією та скасувати санкції проти неї.
- Вайдель звинуватила чинний уряд Німеччини у погіршенні відносин з Москвою та не критикувала агресивні дії Росії, наголосивши на необхідності переговорів та зняття санкцій.
Лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" та кандидатка у канцлери Німеччини Аліса Вайдель заявила, що хоче мати дуже добрі відносини з Росією. Ба більше, вона виступає за скасування санкцій проти країни-агресорки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.
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Вайдель зробила скандальну заяву щодо Росії
Лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" та кандидатка у канцлери Аліса Вайдель, які прогнозують друге місце на виборах, зробила низку скандальних заяв щодо Росії.
Так, Вайдель прагне налагодити співпрацю з Росією. Водночас депутат не враховує, що Кремль погрожує нападом на країни НАТО. За словами Вайдель, вона хоче мати "дуже добрі відносили з великими державами", у тому числі – з Росією. Також кандидатка у канцлери Німеччини наполягає на тому, що з країни-агресорки варто було б зняти санкції.
Ми хочемо мати дуже добрі відносини з нашими європейськими сусідами… Але ми також хочемо мати дуже добрі відносини з великими державами. Це стосується і Росії… Ми хочемо покласти край політиці санкцій, яка передусім завдає шкоди нашій країні. У нас найвищі ціни на енергоносії у світі. Ми більше не конкурентоспроможні,
– заявила Вайдель.
Журналісти зауважили, що Росія сама погрожує війною країнам НАТО, у тому числі й Німеччині. Однак Вайдель заявила, що, мовляв, це чинний німецький уряд "погіршував відносини з Москвою".
"Ми підбурювали Росію словесно, фінансово і зброєю. Німецькі танки знову рухаються проти Росії з часів Другої світової війни. Абсолютне забуття історії, якщо хочете знати мою думку", – стверджувала ультраправа депутатка Німеччини.
Також під час спілкування з журналістами Вайдель жодного разу не розкритикувала дії Росії та навіть не вказала на агресивну й загарбницьку політику. Натомість вона заявила, що Трамп теж "не критикує Росію".
Говорячи про війну Росії з Україною, Вайдель заявила, що сторони повинні сісти за стіл переговорів, а після – зняти санкції з Росії. На чергове зауваження щодо погроз Кремля щодо війни з НАТО, кандидатка в канцлери лише сказала, що після "трьох років німецької воєнної риторики" проти Росії не можна було б очікувати чогось іншого.