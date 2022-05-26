Важкі бої на околицях Сєвєродонецька, обстріл "траси життя", – Гайдай про ситуацію на Луганщині

Російські окупанти намагаються прорватися до Сєвєродонецька. Тривають важкі бої та не припиняються обстріли.

Ворог хоче захопити Луганщину

Очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині станом на вечір 26 травня.

Увага На Сході ЗСУ ліквідували 87 окупантів, знищили вертоліт і багато іншої техніки ворога

Росіяни наступають у Борівському, тривають важкі бої на околицях Сєвєродонецька, ворог намагається прорватися в місто,

– зазначив Гайдай.

У ЗСУ інші плани

Сергій Гайдай наголосив, що ворог знищує обласний центр з артилерії та авіації. Водночас наші захисники тримають оборону в районі Золотого та Катеринівки. У Тошківці росіян посунули, ЗСУ закріпили позиції.

Загарбники продовжують обстріл траси "Лисичанськ-Бахмут", пересуватись нею небезпечно. Тож можливість перевезення гуманітарних вантажів втрачена. Як і недоступна можливість евакуації цивільних.

Битва за Донбас: коротко про головне

Основні бої відбуваються на Донбасі, зокрема на Луганщині. Росіяни наступають у напрямках Сєвєродонецька та Борівського.

Ворог зосередив основні зусилля на Бахмутському напрямку. ЗСУ дають відсіч ворогу, однак на деяких позиціях росіянам вдалось закріпитись. Зокрема, у напрямку Покровського та Клинового російські окупанти пішли у наступ. Їм вдалося захопити село Мідна Руда у Бахмутському районі.

Ще вчора Сергій Гайдай повідомив, що Росія окупувала 95% території Луганщини. Водночас на підконтрольних районах області залишається 40 тисяч людей.

До слова, в ОП наголосили, що Кремль кинув у бій на Донбасі все, що має, але час – на нашому боці.

Зверніть увагу – окупанти жорстоко обстрілюють Луганщину: дивіться відео

За добу 26 травня Збройні сили України знищили 87 окупантів, вертоліт і багато іншої ворожої техніки.