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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Важкохвора Шеннен Догерті опублікувала зворушливе фото з лікарні

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Шеннен Догерті
Шеннен Догерті / Фото з вільних джерел

Голлівудська акторка Шеннен Догерті, яка зіграла головну роль у серіалі "Всі жінки – відьми", знов потрапила до лікарні. Після боротьби з онкохворобою зірка знов потребувала допомоги медиків.

Як відомо, на початку квітня 2018 року Шеннен Догерті розповіла, що останні онкотести мали підвищені показники. Через це зірка, яка вже понад 2 роки бореться з раком молочної залози, почала переживати за своє здоров'я. Однак наразі недуга відступила, тому акторка проводить додаткові процедури, щоб хвороба знов не турбувала її. 

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На сторінці Шеннен Догерті в Instagram з'явилось щемливе фото, на якому зірка лежить в шпиталі, а її мама ніжно обнімає акторку. 

Я завжди приводжу тебе до не найкращих місць... Мамо, я люблю тебе. Дякую, що ти завжди поряд. Я б написала ще, але дія знеболювальних закінчується,
– написала Шеннен Догерті. 

Наразі Шеннен Догерті сповістила, що успішно перенесла хірургічне втручання. За її словами, це була "реконструктивна операція", яку провів її лікар – Джей Оррінгер. Після процедури Шеннен Догерті сфотографувала медика, який спілкувався з чоловіком та мамою акторки. 

 

Нагадаємо, що в березні 2015 року в Шеннен Догерті діагностували рак молочної залози. Вже у вересні 2017 року вона готувалась до останньої операції. Лікарі запевнили акторку, що недуга відступила, проте потрібно регулярно обстежуватись. Зірка, яка зіграла головні ролі в серіалах "Всі жінки – відьми" та "Район Беверлі-Хіллз", інформує своїх підписників про стан свого здоров'я та надає підтримку тим, хто теж страждає від раку. 

Теги: LifeStyle Онкозахворювання Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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