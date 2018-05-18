Важкохвора Шеннен Догерті опублікувала зворушливе фото з лікарні

Голлівудська акторка Шеннен Догерті, яка зіграла головну роль у серіалі "Всі жінки – відьми", знов потрапила до лікарні. Після боротьби з онкохворобою зірка знов потребувала допомоги медиків.

Як відомо, на початку квітня 2018 року Шеннен Догерті розповіла, що останні онкотести мали підвищені показники. Через це зірка, яка вже понад 2 роки бореться з раком молочної залози, почала переживати за своє здоров'я. Однак наразі недуга відступила, тому акторка проводить додаткові процедури, щоб хвороба знов не турбувала її.

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На сторінці Шеннен Догерті в Instagram з'явилось щемливе фото, на якому зірка лежить в шпиталі, а її мама ніжно обнімає акторку.

Я завжди приводжу тебе до не найкращих місць... Мамо, я люблю тебе. Дякую, що ти завжди поряд. Я б написала ще, але дія знеболювальних закінчується,

– написала Шеннен Догерті.

Допис, поширений ShannenDoherty (@theshando) 13 Тра 2018 р. о 7:17 PDT

Наразі Шеннен Догерті сповістила, що успішно перенесла хірургічне втручання. За її словами, це була "реконструктивна операція", яку провів її лікар – Джей Оррінгер. Після процедури Шеннен Догерті сфотографувала медика, який спілкувався з чоловіком та мамою акторки.

Допис, поширений ShannenDoherty (@theshando) 17 Тра 2018 р. о 8:38 PDT

Нагадаємо, що в березні 2015 року в Шеннен Догерті діагностували рак молочної залози. Вже у вересні 2017 року вона готувалась до останньої операції. Лікарі запевнили акторку, що недуга відступила, проте потрібно регулярно обстежуватись. Зірка, яка зіграла головні ролі в серіалах "Всі жінки – відьми" та "Район Беверлі-Хіллз", інформує своїх підписників про стан свого здоров'я та надає підтримку тим, хто теж страждає від раку.