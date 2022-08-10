Експерт назвав важливі напрямки інформаційної війни для України

Україна веде з росією не тільки збройну війну задля відвоювання та повернення власних територій, а ще й інформаційну битву. Чим відрізняються стратегії обох держав – читайте у матеріалі.

Всі ці інформаційні війни відбуваються за розуми людей. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Важливо росіяни говорять на окупованих територіях, що "Україну поділили й там обігу злотий"

Він пояснив, що важливо розташувати на свою користь ще й людей, які проживають в третіх країнах – Європі, США.

Ми так само боремося за добрий настрій американців щодо нас. Щоденно. За добрий настрій європейських країн щодо нас – всіх без винятку. Щоб десь на якомусь моменті не склалася недовіра,

– повідомив Іван Ступак.

"Якщо є якісь маленькі шматочки недовіри, їх треба обовʼязково погасити, щоб їх взагалі не було. Тобто постійно треба створювати гарні взаємовідносини й це велика інформаційна кампанія, яка працює постійно – 24 на 7", – додав Ступак.

Він зазначив, що неможливо зупинятися ні на секунду, оскільки росіяни підхоплять й почнуть працювати вже проти нас – налаштовувати європейців проти українців, розганяти свої наративи, свої сценарії.

"Як ми бачили з Amnesty International, які казали, що українцям нібито довіряти не можна, всю зброю вони втрачають, тільки 30% доходить до фронтів. Куди решта йде – невідомо. Тобто з цим постійно треба боротися", – зазначив Іван Ступак.

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