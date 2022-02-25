Важливо для збереження життів, – МВС показало підкинуті "маячки" наведення ворога

Стало відомо, як виглядають радіомаяки, по яких наводяться самокеровані ракети Росіян. Радник очільника МВС Антон Геращенко зауважив, що ці знання дуже важливі для збереження життів наших героїв.

Він закликав усіх службовців бути уважними та намагатися виявляти ці маяки. Також він оприлюднив фото, де добре видно один із пристроїв армії ворогів.

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Як виглядають ці радіомаяки

Радник очільника МВС заявив, що такі пристрої окупанти можуть підкидати до місць дислокації наших захисників і військової техніки. Слід бути пильними, якщо особливості місцевості дозволяють скритно скинути маячок.

Тому Геращенко закликав військових бути обачними. На фото, яке він оприлюднив, апарт червоного кольору та з ліхтариками. Також на ньому є дві кнопки, які схожі на кнопки виклику телефону.

Це важливо для збереження життя наших героїв. Наші захисники, бійці тероборони, оглядайте місце вашої дислокації. Попереджений – значить озброєний,

– написав представник МВС.



Радіомаяк, який виявили наші захисники / Фото Антона Геращенка

Читайте текст публікації з телеграму Антона Геращенка:

ДУЖЕ ВАЖЛИВО ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ЖИТТЯ НАШИХ ГЕРОЇВ!

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