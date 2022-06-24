Важливо як ніколи, – Зеленський подякував Байдену за 450-мільйонний пакет допомоги, зокрема

Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту США Джо Байдену та американцям за новий пакет допомоги.

Про це український лідер написав після того, як в США оголосили про новий 450-мільйоний пакет військової допомоги для України.

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Вдячні Президенту США Джо Байдену та американському народу за рішення надати Україні черговий пакет оборонної допомоги на 450 мільйонів доларів. Спільними зусиллями звільнимо українську землю від російського агресора!

– заявив Володимир Зеленський.

За його словами, ця підтримка, зокрема додаткові HIMARS, зараз важлива як ніколи.

Що відомо про новий пакет допомоги

Ввечері 23 червня речник Білого дому на брифінгу повідомив, про надання Україні нового траншу військової допомоги на суму 450 мільйонів доларів. В нього входить зброя та обладнання, зокрема нові реактивні системи залпового вогню HIMARS (кількість не повідомляється) і десятки тисяч додаткових боєприпасів для артилерії яка вже була надана.

Також Сполучені Штати нададуть патрульні катери для захисту узбережжя та внутрішніх вод. Загалом від початку російського повномасштабного вторгнення США надали Україні безпекової допомоги на суму 6,1 мільярда доларів.

Реактивні системи залпового вогню HIMARS

Україна вже отримала чотири пускові установки знаменитої американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS, скоро вони почнуть виконувати бойові завдання на фронті. Система може запускати найновіші високоточні боєприпаси з дальністю стрільби від 15 до 499 кілометрів. А саме:

некерованими реактивними снарядами, які несуть касетні боєприпаси, міни, або "розумні" бомби;

керованими касетними боєприпасами;

керованими ракетами малої та середньої дальності;

балістичними ракетами середньої дальності MGM-140 ATACMS.

Це дозволить українським військам завдавати ударів далі за лінію фронту з відстані, куди практично не добиватиме російська далекобійна зброя. Більшість аналітиків вважають, що застосування цієї зброї може стати переломним моментом у війні. 22 червня повідомили про завершення навчань з ними для українських військових.

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