Вбили мого секретаря, – Кім повідомив вже про 36 загиблих після удару по Миколаївській ОВА

Раніше російські загарбники завдали удару по будівлі Миколаївській ОВА. Кількість жертв зросла до 36. Серед загиблих є секретар Віталія Кіма.

На жаль, щодня кількість жертв атаки росіян на будівлю Миколаївської ОВА росте. Про це, якою є ситуація 2 квітня станом на 17:00, розповів очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Кількість жертв обстрілу знову зросла

За словами Кіма, кількість загиблих від ракетного удару по ОДА становить вже 36 людей.

Тіло секретаря мого дістали. Довго-довго його шукали,

– зазначив він.

Розпорядження про металолом і боєприпаси

Глава ОВА також розповів, що підписав розпорядження про заборону продажу металолому та боєприпасів за територію. Він нагадав, що діє кримінальна відповідальність за розграбування військової техніки та мародерство.

"Це означає – у нас буде тиждень добровільної здачі техніки", – пояснив Кім. Він додав, що область дуже потребуємо ремонтної бази, снарядів.

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