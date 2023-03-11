У вбиральні ТРЦ в Києві знайшли гранату: усіх негайно евакуювали
У ТРЦ ХІТ Mall, що Святошинському районі Києва, у вбиральні знайшли гранату. Через надзвичайну ситуацію усіх відвідувачів та персонал евакуювали.
Після евакуації у ТРЦ працюють правоохоронці та вибухотехніки. Про це 24 Каналу розповіла Тетяна Мельник, представниця відділу комунікації поліції Києва.
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Що з'ясували правоохоронці
Знахідка у вбиральні ХІТ Mall виявилась протипіхотною уламковою ручною гранатою РГД-5. Однак, на щастя, вона була без запалу, лише її корпус.
Гранату вилучили вибухотехніки, направили на експертизу і тільки після цього зможемо говорити, чи вона була вибухонебезпечною, була навчальною чи бойовою,
– підкреслила Тетяна Мельник.
Після проведення слідчих дій правоохоронці встановлять й причетних осіб до правопорушення. Ба більше, вартові порядку також розповіли, що уже мають певні напрацювання, однак щоб не вплинути на хід досудового розслідування, їх не розкрили.
ТРЦ ХІТ Mall зачинений
Поки тривають слідчі дії, сам ТРЦ у столиці правоохоронці зачинили. Вони обстежують не лише саму будівлю, а й її територію. Однак наразі інших вибухових пристроїв не знайшли.
Після проведення слідчих дій доступ до ХІТ Mall буде відкритий.
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