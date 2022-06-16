"Вбив до 10 українців, але медаль не дали": розвідка оприлюднила доказ звірств окупантів

Російські терористи самі зізнаються у своїх воєнних злочинах. Так, один з окупантів розповів своїй дівчині, що вбив 10 осіб у Херсонській області.

Загарбник не має жодного каяття з цього приводу. Натомість, як свідчить перехоплена розмова, жаліється, що російське головнокомандування не присудить за цей "подвиг" медаль.

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Росіяни воюють "за медалі"

Під час розмови російський окупант розповів, що на одному із напрямків він застав прорив українських захисників. Новоприбулих солдатів покликали відбивати наступ. За його даними, це сталося 28 травня. Сам окупант зізнається, що у бій вступати не наважилися, тому били з артилерії.

Ми у бій не вступали, просто х***чили їх здалеку. Ми відстріляли, добили та поїхали. У нас не було завдання вступати у бій,

– розповів окупант.

Росіянин зізнається, що знищив один бронетранспортер та до 10 людей піхоти. За це йому обіцяли медаль. Однак тепер винагорода змінилася.

"Сказали, що ніхто медалі не отримає. Лише грошима", – додав він.

Враховуючи, що з початку повномасштабного вторгнення міноборони Росії жодного разу не сплатило путінським ординцям зарплати та премії в повному обсязі, залишається сподіватися, що й цього окупанта очікує подібна доля. А згодом, замість винагороди, його притягнуть до відповідальності за скоєні звірства.

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ГУР України встановило особу окупанта і його дівчини

Як вставило головне управління розвідки МО України, загарбником виявився Іван Афлятонов 1998 року народження Він проживає в місті Казань. На Херсонщину відправився 22 травня. За даними з відкритих джерел, закінчив Суворовське училище й Казанське вище танкове командне училище.

Перебуваючи на території України, він зателефонував своїй дівчині – Еліні Нурутдіновій, 2002 року народження. Вона теж проживає в Казані та зареєстрована як приватний підприємець.

Про які ще звірства зізналися окупанти в перехоплених розмовах

Під час однієї з перехоплених розмов росіянин зізнався своєму батьку в тому, що його товариші відрізали українцю вухо, бо він не хотів говорити. При цьому його батько навіть не обурюється.

Пресслужба СБУ зауважила, що серед російських окупантів, які вдерлися на території України, – повно наркоманів. Деякі з них обіймають керівні посади у ворожій армії. Так, в одній із перехоплених розмов загарбник намагається знайти наркотики та алкоголь для своїх командирів.

Через страх зустрітися з українськими військовими, росіяни вигадують способи, щоб уникнути "зустрічі" із ЗСУ. Про це окупанти розповідають один одному в телефонних розмовах. Зокрема вони діляться порадами, як правильно стріляти в ноги, щоб можна було піти з війни.

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