Вбив одного і поранив двох цивільних: російському військовому повідомили про підозру

Кожного російському загарбнику доведеться відповідати за жахливі злочини проти мирних українців. Щоправда, для цього їм ще потрібно вижити, що вдасться далеко не усім.

Українські правоохоронці активно працюють над тим, щоб притягнути до відповідальності кожного російського окупанта, який скоював злочини проти українців. Уникнути справедливої кари не вдасться жодному росіянину, який воював проти України.

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Оголошення підозри на Чернігівщині

Прокурори Прилуцької окружної прокуратури повідомили про підозру російському солдату. Згідно з матеріалами слідства, він вбив одного цивільного та поранив двох мирних мешканців.

Як повідомили правоохоронці, про підозру йому отримали заочно. Його звинувачують в умисному вбивстві та порушенні законів та звичаїв війни.

Слідство встановило, що російський солдат у лютому 2022 року у селі Харкове вистрілив з вогнепальної зброї у голову чоловіка на його власному подвір'ї. Після цього він вистрілив з пістолета у двох цивільних, які намагалися втекти.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

На Запоріжжі російські окупанти почали поширювати фейки про відключення українських мобільних операторів. За допомогою такої психологічної операції ворог хоче переконати вільних українців, що "українська влада від них відмовилася".

На Донбасі тривають запеклі бої українських героїв з російськими окупантами. Нашим героїчним захисникам та захисницям вдалося знищити дві елітні бригади загарбників.

Попри постійні обстріли та небезпеку рятувальники проводять евакуацію мирних людей з Лисичанська, поруч із яким в Сєвєродонецьку проходять важкі бої. Героїчні рятувальники зробили просто неможливе – вивезли із зони бойових дій 66 людей з яких 6 – діти. Також вони завезли у місто гуманітарну допомогу.

Білоруси зігнали до кордонів з Україною ракетні системи, російські літаки почали повертатися на білоруські аеродроми, також окупанти розгорнули свої системи протиповітряної оборони. Самі білоруські військові бояться нападати на Україну, але у взаємодії з російськими окупантами вони можуть наважитися на цей крок.

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