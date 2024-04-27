У Росії кількість вбивств, скоєних військовими, зросла на 900%, – розвідка Британії
Джерело:Розвідка Британії
У Росії неймовірними темпами зростає кількість вбивств, які вчиняють військові, що повернулися з війни в Україні. Мовиться про ті злочини, які вони вчиняють перебуваючи саме на території країни-терористки.
Російських військових, засуджених за вбивство, у 2023 році стало у 9 разів більше, аніж рік до цього. Розвідка Британії переконана, що на це впливає ряд чинників, серед яких хронічні проблеми з психікою.
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Статистика вражає
У Росії у 2023 році за вбивство засудили 116 військовослужбовців. Як зазначає британська розвідка, цей показник на 900% вище, ніж у попередньому році. У 2022 році засудили всього 13 російських військових, а у 2021 – лише 11.
Як писало видання New York Times з посиланням на керівника організації "Росія за ґратами", з фронту додому повернулося 15 тисяч ув'язнених, які були помилувані за участь у війні. Всього проти колишніх засуджених у 2023 році було відкрито 190 кримінальних справ – зокрема, 20 справ про вбивство або замах на вбивство.
Велика кількість вбивств, вчинених російськими солдатами, які проходили службу, і ветеранами, ймовірно, частково пов’язана з хронічними проблемами психічного здоров’я, пов’язаними з війною. До них належать посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) і зниження чутливості на полі бою до насильства,
– переконана розвідка.
Серед чинників, що призводять до зростання кількості вбивств також відносять алкоголізм і вживання наркотиків, а також низький моральний стан і нудьгу.
"Герої СВО" вдома
- Російські ЗМІ підрахували, що протягом останніх двох років російські військові вбили "на батьківщині" щонайменше 107 осіб. Окрім цього близько 100 росіян внаслідок злочинів "російських героїв" дістали важкі травми.
- Журналісти пишуть, що військові, які повернулися, скоїли щонайменше 84 злочини з людськими жертвами: 55 справ про убивства, унаслідок яких загинули 76 осіб, 18 випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень, жертвами яких стали 18 осіб, дев’ять порушень ПДР, що спричинили смерть 11 осіб.
- Зокрема, правоохоронці зафіксували навіть два випадки заохочення до вживання наркотиків, внаслідок чого загинуло двоє неповнолітніх.