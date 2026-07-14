Кількість загиблих серед цивільних невпинно зростає. Про це повідомила ООН у своєму звіті.

Що відомо про російські воєнні злочини?

Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах та селах України. Протягом червня 2026 року 1 990 людей отримали поранення, а 293 були вбиті.

Після різкого збільшення, задокументованого в травні, жертви серед цивільного населення продовжували зростати, досягнувши найбільшої загальної кількості цивільних осіб, які загинули та отримали поранення з квітня 2022 року,

– заявили в ООН.

Жертви серед мирних жителів були на 10% вищими, ніж у травні цього року (282 загиблих; 1794 поранених). У порівнянні з червнем 2025 року їх стало аж на 37% більше (249 загиблих; 1416 поранених).

За перші 6 місяців 2026 року вбитих серед цивільного населення (1,396 загиблих; 7,978 поранених) стало на 37% більше, ніж за аналогічний період у 2025 році (1,122 загиблих; 5,734 поранених) і аж на 114% більше, ніж за вказаний проміжок у 2024 році (940 загиблих; 3442 поранених).

Це зростання, значною мірою, зумовлене далекобійними атаками Росії, які переважно спрямовані на великі міста, розташовані далеко від лінії фронту. За 6 місяців 2026 року кількість жертв серед цивільних осіб від ударів БпЛА та ракет зросла на 60% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

За статистикою ООН, більшість вбивств у червні були на підконтрольній Україні території. Російські воєнні злочини відбулись у 13 областях України та місті Києві. Найбільшу кількість загиблих і поранених у червні 2026 року зафіксували у:

Запоріжжі (23 загиблих та 229 поранених);

Херсоні (18 загиблих та 236 поранених);

Дніпрі (25 загиблих та 77 поранених);

Києві (11 загиблих та 112 поранених).

Це зростання значною мірою було зумовлене далекобійними атаками Росії, які переважно вражали міські центри, розташовані далеко від лінії фронту. У період із січня по червень цього року кількість жертв серед цивільних осіб від застосування далекобійних засобів ураження, як-от ракет та безпілотників, зросла на 60% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Всього із 24 лютого 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомило про загибель як мінімум 16 431 цивільного та поранення 48 613 мирних жителів.

Що відомо про російські атаки по Україні?

У вівторок, 14 липня, росіяни атакували Чернігівщину. Через удар безпілотником травми отримали дві жінки, яких госпіталізували до лікарні.

У неділю, 12 липня, російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Ворожа атака пошкодила багатоповерхові житлові будинки. Відомо про 2 вбитих та 11 поранених.