На Одещині знайшли мертвою 15-річну Мішель, яка напередодні зникла безвісти: що каже поліція
Джерело:ГУ НП в Одеській області
Дівчинку розшукували кілька днів в Одеській області. На жаль, її знайшли мертвою. Правоохоронці пояснили, що могло статися з Мішель.
В Одеській області 15-річна Мішель Піявчик 21 січня пішла з дому та не повернулася. Вона припинила виходити на зв'язок. Її бабуся звернулася до правоохоронців 30 січня.
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Що сказала поліція
Правоохоронці повідомили, що 15-річну Мішель, на жаль, знайшли мертвою в Березівському районі Одещини. Це сталося у п'ятницю, 2 лютого.
На місці працювала слідчо-оперативна група. На тілі дівчинки знайшли ознаки насильницької смерті.
За фактом умисного вбивства (частина 1 Статті 115) правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Тут знайшли тіло 15-річної підлітки / Фото Нацполіції
Особа імовірного вбивці встановлена. З ним проводяться невідкладні слідчі заходи,
– мовиться у повідомленні.
Відділ комунікації поліції Одещини додав, що більш детальна інформація з'явиться згодом.
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