Хай усі переб'ються, нам від цього краще, – Давидюк про вбивство дугіної

Вбивство дар'ї дугіної – дочки головного натхненника путіна алєксандра дугіна – викликало багато версій щодо того, що насправді відбулося. Ймовірно, що йде ідеологічна боротьба всередині самої росії.

Про це 24 каналу заявив політолог Микола Давидюк. Він зауважив, що цей випадок свідчить про те, що путін не може гарантувати безпеку навіть своїм найближчим пропагандистам.

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"Чим гірше у ворога, тим краще у нас"

Давидюк вважає, що підрив авто дочки дугіна, найімовірніше, є ідеологічною боротьбою всередині самої росії, так званої опозиції або олігархів між собою. Або ж путіну так натякають, що не так далеко й до нього йти.

Політолог також не виключив версію, яку озвучив російський опозиціонер ілья пономарьов. Згідно із нею, до вбивства дугіної причетна така собі "Національна республіканська армія".

Мені, в принципі, все одно. Чим гірше у ворога, тим краще у нас. І хай вони себе хоч там поперерізають, поперебивають,

– заявив політолог.

Однак, за його словами, тепер росіяни зрозуміли, що війна може бути не тільки на нашій території. У Москві теж небезпечно. Це свідчить про те, що путін не контролює ситуацію та не може гарантувати безпеку навіть своїм найближчим пропагандистам.

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"Це не український стиль"

Коментуючи заяву російської фсб про те, що до вбивства дар'ї дугіної причетні українські спецслужби, Давидюк зазначив, що навіть не бачить мотиву для України.

За його словами, ні сам дугін, ні його дочка зараз особливо не впливали на протистояння росії з Україною. А дар'я дугіна – достатньо дешевий медійний пропагандист, який за невеликий рубль міг на кремлівському телебаченні сказати будь-що.

Це не український стиль – вбивати жінок і дітей. Це знають усі,

– наголосив політолог.

Він зауважив, що Україна так ніколи не робила, не робить і не планує починати. Радше це росіяни ґвалтують дітей, нападають на них, стріляють уночі в спину.

Підрив авто дугіна: що відомо

У суботу 20 серпня автівка доньки головного ідеолога "руского міра" алєксандра дугіна вибухнула під Москвою. Дівчина разом зі своїм водієм загинули на місці події.

Вже наступного дня натхненник владіміра путіна потрапив до лікарні. Про те, що дугін опинився у лікарні повідомили російські ЗМІ. Що саме трапилося з так званим "філософом" невідомо.

Підрив авто доньки дугіна взяла на себе "Національна республіканська армія". У своїй заяві вони оголосили чиновників російського уряду та регіональних адміністрацій поплічниками узурпатора. Тих, хто не складе своїх повноважень, пообіцяли знищувати.

Сам головний "ідеолог путіна" олександр дугін абсолютно необґрунтовано звинуватив у вбивстві своєї доньки Україну. В Офісі Президента, як відомо, одразу ж заявили, що Україна не має жодного стосунку до вибуху автомобіля дар'ї дугіної.

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