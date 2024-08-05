"Це насильство" і "нас таких багато": батько Зінченка висловився про російську мову та Фаріон

5 серпня відбулося апеляційне засідання стосовно В'ячеслава Зінченка – імовірного вбивці Фаріон. В суді був і батько підозрюваного, Федір Зінченко. Журналісти поспілкувалися з ним.

Федір Зінченко дав досить розлогий коментар, в якому розповів, що син хотів іти служити в ЗСУ, як і батько. До В'ячеслава зараз не пускають, спілкуються через адвоката. А судовий процес назвав серіалом.

Дивіться також Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон каже, що він захоплювався Бандерою

Як Федір Зінченко ставиться до Фаріон і чому спілкується російською

Він пригадав ролик мовознавиці про її онука Дмитрика та заявив, що вона неправильно вчинила.

Вибачте, вона ж професорка, вона викладач. Я вважаю, що викладач не має так себе поводити, мовляв, я пропагую насильство, і пишатися тим, що її Дмитрик б'є когось там. А може, батько того, кого він б'є своїм кулачком, зараз на Сході, разом зі мною?

– поміркував Зінченко-старший.

Чоловік сказав, що їхня родина російськомовна, бо він виріс у країні, де навчалися російською і де мова спілкування була російська. Проте наголосив: вільно володіє українською, не тільки може говорити нею, а й писати та читати. Ба більше – до мобілізації мав професію діловода. Журналістам відповів, що "вчився у вашій академії", але не навів її назву. Імовірно, мова про Українську академію друкарства.

"Нас знаєте скільки? (...) Я просто не вбачаю, що мова має бути ознакою чогось поганого чи доброго", – підсумував він.

Фаріон про Дмитрика

Мовиться про випадок на початку 2023 року, коли в дитячому садочку відбувся конфлікт на мовному ґрунті. За словами мовознавиці, проблема була в тому, що її онук почув російську від нібито переселенця.

Чому мій Дмитрик, внук, якому 3,5 року, заходячи в дитячий садок, бачить перед собою якогось Грішу, який до нього каже "прівєт"? І мій онук мусить його вчити з допомогою свого маленького кулачка української мови. Тому що дитина приходить знервована до хати й каже: "Бабусю, в садочку є москаль!" А бабуся каже, що "москаля треба знищувати". І Дмитрик знищує москаля, він йому ставить щелепу, правильний прононс,

– пояснила тоді Фаріон.

І додала: "Всі ці "радітєлі", які сюди приїхали зі своїми москворотими чадами, мають розуміти, що їхній "ребенок" – не "ребенок". Це дитина, яка має в дитячому садку говорити державною мовою, аби ця моя дитина не набиралася бліх московського язика. Якщо тобі не подобається це, які проблеми? Сів на танк з буквою "Z" чи "V" зі своїм виплодком і гебанув звідси".

Це відео збурило суспільство. Зараз воно видалено з ютубу за дискримінаційні висловлювання.