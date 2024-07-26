Підозрюваний у вбивстві Фаріон показав язика її доньці
26 липня 2024, 15:06Читать новость на русском
У п'ятницю, 26 липня, у Львові розпочалося судове засідання над підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон. Дочка вбитої Софія Семчишин звернулася до хлопця.
Той у відповідь їй показав язика. Зазначимо, що підозрюваного затримали 25 липня.
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Підозрюваний у вбивстві Фаріон показав язика її доньці
Донька Ірини Фаріон, Софія Семчишин, в залі суду ставила підозрюваному у вбивстві її матері питання.
Хлопець прямо там показав Семчишин язика. Тим самим з посмішкою відповів на її питання "проковтнув язик?".
"Та ти шо… Зараза остання", – відреагувала на вчинок хлопця донька Фаріон.
Відповідний момент зафіксували камери.
Підозрюваний у вбивстві Фаріон показав її донці язик в суді: дивіться відеоНагадаємо, що раніше провели брифінг щодо справи про вбивство Фаріон, де розповіли деталі затримання хлопця.
Загибель Ірини Фаріон: що відомо
- 19 липня увечері невідомий стріляв у мовознавицю Ірину Фаріон, коли та перебувала біля будинку, в якому проживала, та очікувала на таксі. Жінка планувала відвідати доньку.
- Куля влучила у скроню ексдепутатки. Її доправили до лікарні, де згодом вона померла.
- Майже тиждень тривали пошуки вбивці політкині.
- За словами сусідів, протягом кількох тижнів біля будинку, де мешкала мовознавиця, сидів на лавочці підрозрілий молодик. Він завжди був у замаскованому одязі. На голові – панама, на носі – окуляри.
- 25 липня стало відомо, що ймовірного нападника затримано. Ним виявився 18-річний мешканець Дніпра. Той займався футболом у Міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав у команді "МДЮСШ U-19".
- За словами знайомих, сім'я підозрюваного дуже освічена та спортивна, а його батько – військовий.
- Батько хлопця розповів, що зараз на фронті. Він не вірить, що син міг вчинити злочин. Переконує, що той патріот.
- Попередньо, хлопець ретельно готувався до злочину. Він орендував щонайменше три квартири у Львові.
- Підозрюваний чекав на Фаріон близько двох годин, не сходячи з місця. Вбивця майже впритул підійшов до жінки перед пострілом.
- Крім того, зазначається, що затриманий міг планувати нові вбивства відомих людей. Зокрема, нардепа Максима Бужанського.