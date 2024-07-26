Підозрюваний у вбивстві Фаріон показав язика її доньці

26 липня 2024, 15:06
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У п'ятницю, 26 липня, у Львові розпочалося судове засідання над підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон. Дочка вбитої Софія Семчишин звернулася до хлопця.

Той у відповідь їй показав язика. Зазначимо, що підозрюваного затримали 25 липня.

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Підозрюваний у вбивстві Фаріон показав язика її доньці

Донька Ірини Фаріон, Софія Семчишин, в залі суду ставила підозрюваному у вбивстві її матері питання.

Хлопець прямо там показав Семчишин язика. Тим самим з посмішкою відповів на її питання "проковтнув язик?". 

"Та ти шо… Зараза остання", – відреагувала на вчинок хлопця донька Фаріон.

Відповідний момент зафіксували камери.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон показав її донці язик в суді: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше провели брифінг щодо справи про вбивство Фаріон, де розповіли деталі затримання хлопця. 

Загибель Ірини Фаріон: що відомо

  • 19 липня увечері невідомий стріляв у мовознавицю Ірину Фаріон, коли та перебувала біля будинку, в якому проживала, та очікувала на таксі. Жінка планувала відвідати доньку.
  • Куля влучила у скроню ексдепутатки. Її доправили до лікарні, де згодом вона померла.
  • Майже тиждень тривали пошуки вбивці політкині. 
  • За словами сусідів, протягом кількох тижнів біля будинку, де мешкала мовознавиця, сидів на лавочці підрозрілий молодик. Він завжди був у замаскованому одязі. На голові – панама, на носі – окуляри. 
  • 25 липня стало відомо, що ймовірного нападника затримано. Ним виявився 18-річний мешканець Дніпра. Той займався футболом у Міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав у команді "МДЮСШ U-19". 
  • За словами знайомих, сім'я підозрюваного дуже освічена та спортивна, а його батько – військовий. 
  • Батько хлопця розповів, що зараз на фронті. Він не вірить, що син міг вчинити злочин. Переконує, що той патріот. 
  • Попередньо, хлопець ретельно готувався до злочину. Він орендував щонайменше три квартири у Львові.
  • Підозрюваний чекав на Фаріон близько двох годин, не сходячи з місця. Вбивця майже впритул підійшов до жінки перед пострілом.
  • Крім того, зазначається, що затриманий міг планувати нові вбивства відомих людей. Зокрема, нардепа Максима Бужанського. 

Автор: Ірина Марціяш