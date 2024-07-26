У п'ятницю, 26 липня, у Львові розпочалося судове засідання над підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон. Дочка вбитої Софія Семчишин звернулася до хлопця.

Той у відповідь їй показав язика. Зазначимо, що підозрюваного затримали 25 липня.

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Підозрюваний у вбивстві Фаріон показав язика її доньці

Донька Ірини Фаріон, Софія Семчишин, в залі суду ставила підозрюваному у вбивстві її матері питання.

Хлопець прямо там показав Семчишин язика. Тим самим з посмішкою відповів на її питання "проковтнув язик?".

"Та ти шо… Зараза остання", – відреагувала на вчинок хлопця донька Фаріон.

Відповідний момент зафіксували камери.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон показав її донці язик в суді: дивіться відео

Загибель Ірини Фаріон: що відомо

19 липня увечері невідомий стріляв у мовознавицю Ірину Фаріон, коли та перебувала біля будинку, в якому проживала, та очікувала на таксі. Жінка планувала відвідати доньку.

Куля влучила у скроню ексдепутатки. Її доправили до лікарні, де згодом вона померла.

Майже тиждень тривали пошуки вбивці політкині.

За словами сусідів, протягом кількох тижнів біля будинку, де мешкала мовознавиця, сидів на лавочці підрозрілий молодик. Він завжди був у замаскованому одязі. На голові – панама, на носі – окуляри.

25 липня стало відомо, що ймовірного нападника затримано. Ним виявився 18-річний мешканець Дніпра. Той займався футболом у Міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав у команді "МДЮСШ U-19".

За словами знайомих, сім'я підозрюваного дуже освічена та спортивна, а його батько – військовий.

Батько хлопця розповів, що зараз на фронті. Він не вірить, що син міг вчинити злочин. Переконує, що той патріот.

Попередньо, хлопець ретельно готувався до злочину. Він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Підозрюваний чекав на Фаріон близько двох годин, не сходячи з місця. Вбивця майже впритул підійшов до жінки перед пострілом.

Крім того, зазначається, що затриманий міг планувати нові вбивства відомих людей. Зокрема, нардепа Максима Бужанського.