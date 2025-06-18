На суді у справі Фаріон показали можливий момент убивства мовознавиці

В суді у справі вбивства Фаріон показали записи з камери спостережень. Донька вбитої Софія Особа та В'ячеслав Зінченко, якого підозрюють у злочині, прокоментували кадри.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Суспільне та Новини.Live.

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Цього разу Зінченко був без шолома та бронежилета. Він подав клопотання з проханням скасувати заходи безпеки, оскільки не бачить загроз своєму життю. Раніше про посилені заходи безпеки просив адвокат.

На засіданні переглядали відео з камер спостереження за 17 липня 2024 року. Прокурори наполягали, що на відео зафіксовано саме Зінченка.

Хлопець змінював одяг та винаймав різні квартири. Він потрапив на декілька камер – у тому числі, імовірно, бачився з Іриною Фаріон.

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Сам підозрюваний сказав, що він точно є на відео за 18 липня, а от за 17 липня – десь є, а десь не він.

Також камера показала можливий момент убивства. Принаймні, чути звук, схожий на постріл, а перед тим видно хлопця в окулярах і панамі.

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Але адвокати звернули увагу, що часом важко ідентифікувати людину лишень за одягом. Наприклад, на одному з кадрів видно ідентичних осіб.



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Щодо імовірної зустрічі Зінченка і Фаріон сторони висловилися так:

"Ірина Фаріон чи особа, схожа на неї, зустрілася з цією особою. Але я хочу звернути увагу на зовсім інше. Особа бачила Ірину Фаріон 17 числа, але ніякого злочину не відбулося", – сказав Зінченко.

"Це моя мама. Це суконка є вдома в нас, і саме коли був похорон, в нас був вибір, яку суконку їй вибрати. Також це бежева сумка, яку вона залишила на місці вбивства. Це точно вона. В інстаграмі я знайшла фотографію саме в цій суконці. Це вона йде", – заявила Софія Особа.

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Засідання тривало 6 годин. Суд оголосив перерву до 25 червня.