Вбивство Ганула в Одесі повертає нас до важливого питання

В Одесі серед білого дня застрелили активіста Дем'яна Ганула, якого російська пропаганда називає "організатором подій біля Будинку профспілок в Одесі". Неважко помітити, що це вбивство відбулося наступного дня після того, як ЄСПЛ визнав Україну винною у наслідках пожежі в цій будівлі, що відбулася на тлі спроб Росії встановити контроль над сходом і півднем України у 2014 році.

Частина плану зі знищення України

Якщо прочитати рішення Європейського Суду з прав людини, то є очевидним, що саме російські дії з дестабілізації України вважаються першопричиною того, що відбулося в Одеському будинку профспілок. Україні виставляють претензії у тому, що високопосадовці, які були на боці Москви, належно не переслідувалися і змогли втекти до Росії. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Для Кремля та його агентури деталі рішення ЄСПЛ ніякого значення не мають. Має значення факт – Україна програє навіть міжнародний суд, пов'язаний із подіями в Одесі, а наступного дня у цьому українському місті вбивають людину, яку росіяни продовжують вважати організатором того, що відбулося.

Ми з вами прекрасно розуміємо, що організатора подій біля Будинку профспілок взагалі тоді не існувало. Мовилося скоріше про цілу серію сутичок між тими, хто допомагав перетворенню Одеси на так звану "народну республіку", і тими, хто намагався зашкодити цим діям російської агентури й сприяти збереженню Одеси у складі України.

Боротьба за це не є завершеною. У планах російського президента Владіміра Путіна та його оточення – окупація усього сходу і півдня нашої країни. Можливо, і знищення української державності. На цьому у Кремлі продовжуються наполягати, коли обговорюють результати російсько-української війни, які були б для них сприятливими.

У цьому контексті дестабілізація в Україні є частиною російських зусиль зі знищення державності у сусідів. Зовсім не тільки війна, зовсім не тільки обстріли мирних українських міст ракетами і безпілотниками, від яких Одеса потерпає одна з найперших, але й серйозна дестабілізація ситуації. Мовиться про вбивства, залякування людей і спроби перетворити Україну на територію терору.

Важливість боротьби з російською агентурою

Вбивство в Одесі вписується в парадигму, яку ми спостерігаємо з часу, коли у Львові застрелили Ірину Фаріон. Звісно, перші удари можуть відбуватися саме по тих, кого у Росії будуть називати "представниками радикальних політичних поглядів". Однак в будь-який момент терор може також розповсюдитися і на тих, хто висловлює погляди близькі до російської пропаганди.

Це також підготовка до того, щоб українці сприймали терор як норму і не дивувалися замахам і вбивствам представників українського політичного і воєнного керівництва.

У російській столиці розуміють, що вікно можливостей, пов'язане з обранням президентом США Дональда Трампа, може зачинитися. Тому вони хочуть форсувати події, щоб вже у 2025 році українська держава перестала існувати, а в Кремлі святкували б відновлення своєї імперії у кордонах 1991 року.

Кожне вбивство – це частина великої антиукраїнської стратегії Москви.

Питання в тому, як українські інституції реагують на цю очевидну небезпеку. Адже відомо, що одеський активіст звертався до СБУ із повідомленнями про погрози, які йому надходили, і просив про персональний захист. З тим, що навколо нього відбувалося, потрібно було оперативно розбиратися не тільки з погляду безпеки конкретної людини та її сім'ї, а й з погляду необхідності зрозуміти наскільки серйозні позиції має в Одесі російська агентура.

Боротьба з величезною російською агентурою є питанням виживання Української держави. Якщо раптом дійсно на якийсь час припиняться бойові дії, Росія не припинить терор, а навпаки потроїть його. Це буде важливою частиною російської політики до моменту поки вона зможе відновити воєнні дії проти України з метою остаточного її знищення. Про всі ці серйозні небезпеки потрібно згадувати не тільки тоді, коли відбувається чергове вбивство.