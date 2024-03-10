Нібито готували теракт у Москві: Казахстан розслідує вбивство своїх громадян силовиками Росії
В мережі поширилася інформація про те, що співробітники силових структур Росії вбили двох громадян Казахстану під час спроби організації теракту в Росії. Після цього Комітет національної безпеки Казахстану почав досудове розслідування.
Відтак, Казахстан розслідує вбивство своїх громадян силовиками Росії, інформує 24 Канал.
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Що відомо про інцидент з двома громадянами Казахстану
У росЗМІ розповіли, що 7 березня ФСБ заявила про запобігання теракту в синагозі в Москві, який, як стверджували, готували бойовики осередку ІДІЛ в Афганістані – "Вілаят Хорасан".
Під час затримання терористи чинили збройний опір співробітникам ФСБ і в результаті були нейтралізовані вогнем у відповідь,
– зазначили у російській спецслужбі.
Так, у ФСБ заявили, що за місцем проживання вбитих підозрюваних знайшли вогнепальну зброю, боєприпаси і компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою.
В росмедіа зазначили, що управління ФСБ у Калузькій області порушило кримінальну справу про підготовку до теракту.
Російські ЗМІ повідомили, що вбиті – громадяни Казахстану.
Відповідно до джерел одного з російських видань, перестрілка ФСБ з загиблими сталася рано вранці 7 березня в селі Коряково Калузької області. Внаслідок цього було вбито двох підозрюваних – 35-річного Сабіта Аширалієва і 32-річного Джанібека Таскулаєва. Зазначається, що вони приїхали в Росію 28 лютого.
В Комітет національної безпеки Казахстану зазначили, що казахстанське громадянство і виїзд цих осіб до Росії підтверджуються. Там наголосили, що за вказаним фактом КНБ ведеться досудове розслідування. "Перевірка здійснюється в тісному контакті з ФСБ Росії в рамках діючих каналів співпраці", – повідомили в КНБ Казахстану.
Загроза терактів в Москві: що відомо
- 7 березня посольство США попереджало про загрозу терактів у Москві в найближчі два дні. Згодом про небезпеку з посиланням на посольство попередили МЗС Великої Британії. Посольство Німеччини також 7 березня дало важливе попередження своїм громадянам, які наразі перебувають у Москві.
- Зокрема, ці країни закликали своїх громадян обмежити подорожування у Росію найближчим часом. Посольства також закликали не перебувати у місцях скупчення найближчі 2 дні.
- Так, 9 березня стало відомо, що в Москві збільшили кількість патрульних груп, а на деяких видах транспорту вийшло у 2 – 2,5 раза більше силовиків, ніж зазвичай. Відомо, що на чергування відправили й силовиків у цивільному одязі.