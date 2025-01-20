Трамп планує оприлюднити таємні документи щодо вбивства Кеннеді та Лютера Кінга

Дональд Трамп пообіцяв розкрити таємні документи щодо вбивств Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга. Новообраний президент США заявив, що незабаром ці матеріали будуть опубліковані для громадськості.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його заяву на Capital One Arena під час виступу на мітингу перед своєю інавгурацією. Він заявив, що це буде великий крок до прозорості уряду.

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Трамп обіцяє публікацію документів про вбивства Кеннеді та Лютера Кінга

Це рішення викликало зацікавленість як серед прихильників, так і серед критиків Трампа, оскільки документи про ці історичні події були впродовж десятиліть під грифом "секретно".

Ми відкриємо секретні документи. Включно з документами про вбивство президента Кеннеді, а також Мартіна Лютера Кінга,

– підкреслив Трамп під час виступу.

Це обіцянка Трампа стала одним із акцентів його передвиборчої кампанії і тепер, коли він уже обраний, планується, що ці документи будуть опубліковані у найближчі місяці.

Розсекречення цих файлів може змінити розуміння тих подій, адже багато років існувало безліч теорій та спекуляцій щодо справжніх причин і обставин загибелі двох великих постатей американської історії.

Трамп не зазначив, коли саме буде опубліковано матеріали, але підкреслив, що після його інавгурації команда уряду активно працюватиме над їхнім розкриттям.