У Києві зупиняли роботу фунікулера: у соцмережах пишуть про вбивство там підлітка

Ввечері 7 квітня стався моторошний інцидент у Києві. У столиці зупинив свою роботу фунікулер. У соцмережах пишуть, що там сталося вбивство підлітка.

Звернімо увагу, що мережею ширять низку версій, що сталося. Що ж сталося у київському фунікулері насправді, правоохоронці ще не повідомляли.

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Пишуть про смерть підлітка

Отже, свою роботу фунікулер зупинив ввечері 7 квітня. За повідомленнями, які поширювали у соціальних мережах, сталося це через можливе вбивство 16-річного підлітка. У Київпастрансі о 20:01 підтвердили, що рух фунікулера таки зупинили.

Рух фунікулера призупинено через хуліганський випадок на верхній станції. На місці працює поліція. Перепрошуємо за тимчасові незручності,

– зазначили у Київпастрансі.

Як зазначили у Суспільному, виклик правоохоронців до станції фунікулера підтвердили у поліції Києва. Правда, жодних подробиць не називали. За словами речника столичного главку поліції Дмитра Грищенка, на місці виконувала свою роботу слідчо-оперативна служба.

Кажуть про можливе вбивство

Так, телеграм-канали пишуть, що у столичному фунікулері сталося вбивство. Загинув 16-річний підліток. За однією з версій, під час сварки один хлопець штовхнув другого. Останній – горлом напоровся на скло та загинув на місці від втрати крові.

Згодом уточнили. Мовляв, хлопець розбив скло та взяв до рук шматок скла. Ним він буцімто порізав горло іншого хлопця. Кажуть, що жертвою став підліток 2007 року народження.

Пишуть, що хлопець помер до приїзду бригади швидкої допомоги. Він втратив надто багато крові під час інциденту.

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