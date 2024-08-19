На Одещині чоловік жорстоко вбиває кошенят: поліція почала перевірку
Джерело:Поліція Одеської області
В Одеській області поліція помітила новину, що в місті Арциз чоловік може вбивати кошенят. Інформацію правоохоронці знайшли в інтернеті.
Поліція Одещини повідомила про інцидент 19 серпня 2024 року. За виявленою інформацією відомості зареєстрували.
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Що відомо про ймовірне вбивство кошенят
Сьогодні, 19 серпня, в ході моніторингу інтернет-ресурсів правоохоронці виявили новину про те, що в Арцизі, на смітнику, чоловік забиває безпритульних кошенят,
– розповіли в поліції.
За їхніми даними, до територіального підрозділу поліції заяв та повідомлень про жорстоке поводження з тваринами не надходило.
Попри це, поліція перевіряє, чи справді чоловік на смітнику в Арцизі вбиває кошенят.
До речі, у Яготині Київської області жінка скинула з мосту собаку. Тварину врятували та доправили до ветлікарні. Проте щодо жінки відкрили справу щодо жорстокого поводження з твариною.
Окрім того, у Чернігівській області невідомі повісили двох собак на мосту. Винним загрожує до 9 років тюрми.