Путіну було б вигідно: чи могла Росія вбити лідера ХАМАС

Вранці 31 липня стало відомо, що в Тегерані було вбито лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію. Влада Ірану повідомляє, що причетні до цього мають отримати жорстке покарання.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що Іран прямо звинуватив Ізраїль у ліквідації лідера ХАМАС. Однак ізраїльські військові відмовились коментувати його смерті.

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Діяльність спецслужб

Рейтерович зазначив, що не варто відкидати причетність й інших спецслужб до смерті Ісмаїла Ганії. Є ті, хто можуть бути зацікавлені в ескалації ситуації на Близькому Сході.

Це може бути Росія – Владіміру Путіну було б вигідно, щоб Іран зараз розпочав бойові дії проти Ізраїлю. Це могло б відвернути увагу США,

– припустив політолог.

Проте, на його думку, такі дії Росії було б складно приховати.

Як відбулась ліквідація

За словами Ігоря Рейтеровича, вбивство лідера ХАМАС є провалом іранської системи безпеки. Це дозволило або чужому літаку потрапити у їхній повітряний простір, або з території Ірану хтось, хто довго готувався, запустив пристрій із вибухівкою.

Я думаю, що, можливо, ми дізнаємось, хто це зробив, адже Іран пообіцяв відплату. Ця історія важлива також тим, що Ісмаїл Ганія ховався в цій країні, але його знайшли й там. Це може бути натяк на те, що кожен понесе покарання за свої злочини, де б не був,

– сказав він.