За повідомленнями ЗМІ, спецслужби Іспанії переконані, що до вбивства російського льотчика Максима Кузьмінова причетна Москва. Влітку 2023 року Кузьмінов в рамках операції "Синиця" перегнав гелікоптер Мі-8 до України.

Іспанське видання El Pais зазначило, що публічно уряд Іспанії дуже обережно коментує вбивство російського пілота поблизу Аліканте. Особливо це стосується ймовірної причетності Кремля до усієї ситуації.

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Іспанія може дати "рішучу відповідь"

За даними видання, іспанські спецслужби не сумніваються, що за вбивством пілота Кузьмінова стоїть Кремль.

Ми повинні дозволити Цивільній гвардії виконувати свою роботу і просувати розслідування,

– сказала Пілар Алегріа, речниця уряду.

El Pais цитує власні джерела серед дипломатів, які зазначають, що справа "дуже серйозна", попри те, що іспанські правоохоронці все ще шукають докази. Вони також повідомляють, що якщо причетність російської влади підтвердиться, Іспанія дасть "рішучу відповідь".

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У вбивстві Кузьмінова не було складних штрихів, які часто асоціюють з російськими спецслужбами. Проте видання The Washington Post, з посиланням на Юджина Румера, колишнього високопоставленого співробітника розвідки США, пише, що це вбивство було нагадуванням всім, хто живе "у вигнанні".

Хоч Європа вигнала 400 офіцерів російської розвідки, знищивши шпигунські мережі по всій Європі, Кремль все ще має певні можливості. Ймовірно, через скорочену присутність у Європі, для цього вбивства Росія звернулася до злочинних мереж.

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