Партизанський рух передав "привіт", – Хлань про вбивство поліцейського-зрадника на Херсонщині

У Новій Каховці, яка тимчасово перебуває під російською окупацією, 7 липня вбили поліцейського-колаборанта Сергія Томку.

В ефірі 24 каналу радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що колаборант був розстріляний.

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Він зазначив, що цей випадок не оминула російська пропаганда. Окупанти стверджували, що цей поліцейський став жертвою внутрішніх розбірок.

Які внутрішні розбірки? Ми всі розуміємо, що будь-який колаборант, який працює на окупанта, – це представник окупаційної "влади", саме тому він на їхньому боці,

– зазначив Сергій Хлань.

"Внутрішні розбірки – це означає, що наш партизанський рух все ж таки передав йому "привіт", – додав Сергій Хлань.

За його словами, партизанський рух каже про те, що жоден колаборант не уникне відповідальності. Вони навіть зробили собі логотип – червоне око в чорному плащі, яке бачить кожного колаборанта і прийде до кожного колаборанта.

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