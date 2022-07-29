росія – терористична країна, яку треба перемогти на полі бою, – Резніков про удар по Оленівці

Міністр оборони Олексій Резніков відреагував на вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці. Глава оборонного відомства наголосив, що росія є терористичною країною і її потрібно перемогти на полі бою.

Міністр оборони наголосив, що вбивство українських полонених є порушенням Женевських конвенцій. Тому росія вкотре довела, що є країною терористом.

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Оленівка стала українською Катинню

Олексій Резніков порівняв вбивство українських полонених в Оленівці з Катинськими розстрілами, коли радянська влада під час Другої світової війни вбивала польських військовополонених.

Обстріл росією в'язниці в Оленівці – це українська Катинь. Тортури та вбивства українських військовополонених є порушенням Женевських конвенцій. росія – непримиренна терористична держава, яку треба перемогти на полі бою,

– наголосив Резніков.

Водночас напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що окупанти та їхні дії викликають тільки лють і пообіцяв, що Україна помститься за кожного захисника, захисницю та цивільного, який постраждав від злочинів окупантів.

Вбивство українських військовополонених в Оленівці

. Катинський розстріл є узагальненою назвою масових страт радянською владою польських військовополонених в роки Другої світової війни. У 1940 році в СРСР розстріляли майже 22 тисячі польських військових, які потрапили в полон під час радянської окупації східної частини Польщі, в тому числі Заходу України та Заходу білорусі, з вересня 1939 року.

Уранці 29 липня стало відомо, що росія обстріляла колонію в тимчасово окупованій Оленівці, де утримували українських військовополонених, зокрема захисників "Азовсталі". Окупанти вирішили нахабно збрехати про те, що нібито Україна за допомогою HIMARS атакувала по колонії, однак всі докази чітко доводять провину саме росіян. Зокрема і перехоплені розмови.

В українській розвідці повідомили, що однією з причин теракту в Оленівці було бажання приховати розкрадання коштів. За даними розвідки, операцією займалася ПВК "Вагнера" без погодження з російським міноборони.

Через цинічний та кривавий теракт президент Володимир Зеленський провів нараду з силовиками, після якої СБУ, Головне управління розвідки Міноборони, Збройні Сили України та Уповноважений з прав людини опублікували спільну заяву. У ній вимагають від ООН та Червоного Хреста відреагувати на теракт, адже саме вони гарантували життя та здоров'я українських полонених. Крім того, Україна вимагає проведення інспекційної місії в Оленівці.

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