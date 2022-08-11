Маємо достатньо доказів про сплановане масове вбивство полонених в Оленівці, – Україна в ОБСЄ

Україна вже зібрала достатньо доказів того, що у колонії в Оленівці окупанти скоїли масове вбивство українських героїв. Ворог спланував усе заздалегідь.

Bellingcat повідомляв, що могили для вбитих в Оленівці підготували заздалегідь. Про це свідчать супутникові знімки.

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Євгеній Цимбалюк – постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні – заявив, що Україна має достатньо доказів, що росія спланувала вбивство заздалегідь.

Доказів того, що сталося в Оленівці, достатньо, щоб вважати, що це було заздалегідь сплановане масове вбивство тих, хто перебував під захистом міжнародного права,

– наголосив Цимбалюк.

Він додав, що росія не знає меж у своїй жорсткості та варварстві. Про це свідчить не лише вбивство в Оленівці, але й оприлюднені відео. На них демонструють жахливі випадки тортур, знущань та умисного вбивства українських героїв.

Цимбалюк розповів, що супутникові знімки показують: у колонії постраждала лише одна будівля. Саме туди перед атакою перевели військовополонених. Окрім того, аналіз фото вказує на термобаричний вибух зсередини.

В ОП заявляли про теракт

Михайло Подоляк – радник керівника Офісу президента – ще 31 липня заявив, що в Оленівці був теракт. Загинули близько 50 українських військових. Також відомо про понад 70 постраждалих.

Володимир Зеленський заявив, що вбивство в Оленівці є черговим воєнним злочином росії.

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