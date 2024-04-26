У Казахстані завершилося судове слідство у справі жорстокого вбивства Салтанат Нукенової

У Казахстані 26 квітня завершилося судове слідство у справі колишнього міністра економіки Куандика Бішимбаєва. Його звинувачують у жорстокому вбивстві своєї дружини Салтанат Нукенової.

Про це пишуть у росЗМІ. Під час судового слідства Бішимбаєв розповідав, як бив дружину до смерті, однак своєї провини він не визнає, передає 24 Канал.

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Що встановили під час судового слідства

Бішимбаєв 8 листопада 2023 року до смерті побив свою дружину Салтанат в одному з ресторанів Астани. Колишнього міністра відразу затримали й з 11 березня почалися судові слухання.

Під час них Бішимбаєв розповідав, що дійсно посварився із Салтанат. Ексміністр визнав, що сварка тривала усю ніч, у цей час він завдавав їй ударів. Після жорстокого побиття він не викликав швидку, а зателефонував "ясновидиці", щоб запитати поради, що йому робити. Жінка сказала, що із Салтанат усе добре, тому Бішимбаєв продовжив займатися своїми справами.

Він провів заплановані раніше зустрічі, а директора ресторану – свого брата – попросив видалити записи з камер. Те, що Салтанат померла, Бішимбаєв зрозумів лише ввечері наступного дня. Хоча під час судового слідства ексміністр й детально розповідав, як жорстоко бив свою дружину, проте своєї провини в убивстві не визнає.

Наразі судове слідство завершилося. Наступним етапом суду стануть дебати, які розпочнуться 29 квітня.

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