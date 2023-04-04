Ціль – саме Татарський, – політтехнолог пояснив, чому вбивство не було сигналом Пригожину

У Санкт-Петербурзі, в кафе, яке начебто належить ватажку вагнерівців Євгєнію Пригожину, стався вибух. Унаслідок цього загинув російський пропагандист Владлєн Татарський. В Інституті дослідження війни вважають, що його вбивство може бути попередженням для глави ПВК "Вагнер".

Та, можливо, це сам Пригожин "виконав" Татарського. Про це в коментарі 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, ватажок вагнерівців це міг зробити. Російський пропагандист загинув під час свого так званого "творчого вечора".

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"Наприклад, Татарський комусь набриднув у Кремлі. Міг він і йому набриднути – взагалі легко. У порівнянні з тими "убієнними громадянами", цей був вхожий в Кремль", – сказав він.

Персона, яку знають у Кремлі

Політтехнолог зауважив, що "воєнкор" Татарський був присутнім на церемонії анексії українських областей.

"Не як певний гість, він ще й отримав право вести звідти певний репортаж. Це реально треба мати досить високий доступ від ФСО, від служби охорони тощо", – наголосив він.

Шейтельман переконаний, це означає, що Татарського особисто дуже добре знали в Кремлі.

Звісно, коли тебе особисто знають в Кремлі, а ти видав щось не те, то тебе можуть комусь довірити знищити. Наприклад, адміністрації президента Росії він чимось не сподобався,

– розповів він.

Політтехнолог припустив, що тоді там могли б попросити главу ПВК "Вагнер", аби він "розібрався" з Татарським.

"І у Пригожина дійсно не було б проблем з ним розібратися таким способом. Звісно, немає ніяких доказів на цю користь. Кажу, що дійсно в нього були інструменти будь-які", – сказав він.

Політтехнолог впевнений, що, теоретично, главі ПВК "Вагнер" це таки могли довірити.

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Не попереджали

Михайло Шейтельман не погоджується з версією, що це вбивство може бути попередженням для Євгєнія Пригожина. Мовляв, якби хтось хотів його попередити, то його б викликали та попередили.

"Він би прийшов і йому сказали: "Дивіться, ви надто щось не те робите. От вам попередження", – наголосив він.

Вбивство Татарського було цілеспрямованим

Політтехнолог переконаний, що ті, хто хотів вбити Владлєна Татарського, по-перше, знали, що вбивають саме його. І це було цілеспрямовано.

По-друге, убивці Татарського були досить професійними людьми. Купа людей, а вони змогли вбити саме його, а не вбити когось іншого. Це професійні кілери, як на мене,

– підсумував Шейтельман.

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