На калмиків, бурятів і тувинців чекає один котел: солдати путіна заплатять сповна за все

Ми любимо говорити про етапи війни. Перший, другий, третій. Не знаю, який зараз, але головна зміна полягає в тому, що полонених стане значно менше.

Межа війни перейдена

У полон не братимуть. Ні російські окупанти, ні ми. Військовий злочин кремля у в'язниці Оленівки стане рубіконом.

Важливе Чому українці мають ненавидіти окупантів на покоління вперед

До речі, звірства з боку кадрів із "національних республік" дивують навіть етнічних росіян із числа фанатів путіна.



російський нелюд, який катував на камеру українського воїна / Фото "СтопКор"

Чому? Тому що вони знають – саме таким чином розправлятимуться і з ними – з "чистими арійцями" (як вони думають).

В Україні навряд чи кожен може відрізнити візуально бурята від тувинця чи калмика. За вчинене в Україні ці "загорілі" солдати путіна заплатять сповна.

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