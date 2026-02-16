Суд вже обрав запобіжний захід для двох із них у вигляді тримання під вартою. Про це повідомили в польському виданні Onet.
Що відомо про вбивство 24-річної Ірини?
Усі троє затриманих є українцями: 31-річний Дмитро П., 36-річний Володимир К. та 58-річна Ольга. П.
Прокурор Маріуш Душинський повідомив, що під час розслідування, слідчі та прокурор зібрали докази, які вказують на те, що зниклу жінку вбили, а потім спалили її тіло.
Затримання українців, яких підозрюють у вбивстві жінки / фото скриншоти з відео поліції
Двом українцям вже висунули звинувачення. Володимира К. звинувачують у перешкоджанні слідству, приховуванні речей вбитої, а також у наданні неправдивої інформації, а Дмитра П. підозрюють у незаконному позбавленні потерпілої волі, вбивстві та нарузі над тілом.
За словами прокурора, на суді чоловіки заперечили свою вину у вбивстві, проте Ольга П. визнала себе винною і надала усі пояснення. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду, заборони контактувати з підозрюваними та виїжджати за кордон.
