Вбивство журналіста Комарова: поліція назвала 3 версії причини нападу

У поліції розповіли, що досі не розкрили вбивство українського журналіста Вадима Комарова, який загинув ще у травні 2019 року. Водночас правоохоронці назвали 3 версії причини нападу і побиття.
Джерело:МВС України
Деталі справи повідомив директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко під час онлайн-дискусії Інституту масової інформації "Свобода преси. Український контекст".
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Вбивство журналіста Комарова: що встановило слідство
Наразі слідство розглядає 3 основні версії причин нападу на журналіста Вадима Комарова. Головна — помста через професійну журналістську діяльність. Також розглядають раптово виниклі неприязні відносини та злочин, скоєний невідомим з метою крадіжки.
За словами Шевченка, у цій справі
- призначили 25 судових експертиз,
- допитали як свідків 1 693 людей,
- провели 7 оглядів місця події та 5 санкціонованих обшуків,
- подивилися приблизно сотню камер відеоспостереження, на 17 з яких видно ймовірного нападника.
Однак досудове розслідування все ще триває.
Побиття та смерть Вадима Комарова: що відомо
- 20 червня 2019 року у Черкасах помер журналіст Вадим Комаров.
- Чоловік протягом 46 днів перебував у комі після того, як у центрі міста його побили невідомі.
- Правоохоронці розслідують цю справу як умисне вбивство.
- Відразу після смерті журналіста поліція гучно заявляла про посилену роботу над розкриттям злочину.
- У день смерті Комарова правоохоронці оприлюднили фоторобот нападника. Однак цю справу досі так і не розкрили.