Вбивство журналіста Комарова: поліція назвала 3 версії причини нападу

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У поліції розповіли, що досі не розкрили вбивство українського журналіста Вадима Комарова, який загинув ще у травні 2019 року. Водночас правоохоронці назвали 3 версії причини нападу і побиття.

Джерело:

МВС України

Деталі справи повідомив директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко під час онлайн-дискусії Інституту масової інформації "Свобода преси. Український контекст".

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Вбивство журналіста Комарова: що встановило слідство

Наразі слідство розглядає 3 основні версії причин нападу на журналіста Вадима Комарова. Головна — помста через професійну журналістську діяльність. Також розглядають раптово виниклі неприязні відносини та злочин, скоєний невідомим з метою крадіжки.

За словами Шевченка, у цій справі

  • призначили 25 судових експертиз,
  • допитали як свідків 1 693 людей,
  • провели 7 оглядів місця події та 5 санкціонованих обшуків,
  • подивилися приблизно сотню камер відеоспостереження, на 17 з яких видно ймовірного нападника.

Однак досудове розслідування все ще триває.

Побиття та смерть Вадима Комарова: що відомо

  • 20 червня 2019 року у Черкасах помер журналіст Вадим Комаров.
  • Чоловік протягом 46 днів перебував у комі після того, як у центрі міста його побили невідомі.
  • Правоохоронці розслідують цю справу як умисне вбивство.
  • Відразу після смерті журналіста поліція гучно заявляла про посилену роботу над розкриттям злочину.
  • У день смерті Комарова правоохоронці оприлюднили фоторобот нападника. Однак цю справу досі так і не розкрили.