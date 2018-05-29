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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Вбивство Аркадія Бабченка: у поліції назвали головні версії злочину

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Вбивство Аркадія Бабченка: поліція має дві основні версії вбивства
Вбивство Аркадія Бабченка: поліція має дві основні версії вбивства / obozrevatel.com У Києві стріляли у журналіста Аркадія Бабченка: він помер

У вівторок, 29 травня, у Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Вбивство відбулося на порозі квартири журналіста. Поліція поки опрацьовує головну версію вбивства – професійна діяльність.

Про версії жахливого вбивства журналіста у центрі Києва повідомив начальник київської поліції Андрій Крищенко в коментарі "112 каналу".

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Перша і найочевидніша (версія – ред.) – професійна діяльність. Але на теперішній час зарано робити якісь конкретні версії. Але вона випливає з його позиції та професійної діяльності
– заявив Крищенко.

Окрім цього він зазначив, що серед інших версій, які розглядає слідство є ті, які стосуються особистого життя і конфліктів, не пов'язаних із професійною діяльністю.

Очільник київської поліції також додав, що перший дзвінок до поліції надійшов від дружини журналіста. Зараз вона ще не може надати об'єктивних свідчень і перебуває у шоковому стані. Із нею працюють лікарі і психологи.

Журналістам "Громадського" вдалося взяти коментар в сусідки Аркадія Бабченка.

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Абсолютно адекватна людина. Зовсім не зрозуміло як таке могло статися. Я тут з собакою гуляла і нічого не чула. Мабуть використовували глушник. В будинку він проживав приблизно півроку. Іноді з’являвся в компанії якоїсь жінки. Наш район доволі спокійний, але от минулого року застрелили адвоката,
– прокоментувала мешканка будинку Вікторія.

За попередньою версією в Бабченка стріляли тричі коли він заходив до квартири. Всі три вистріли спрямовані в область спини.

Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка. Відбулося це в його будинку. Від отриманих поранень журналіст помер у "швидкій". Слід зазначити, що у лютому 2017 року журналіст виїхав з Росії через переслідування.

Хто такий Аркадій Бабченко?Це популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну.
Бабченка вважають одним з засновників сучасної військової прози. Він одним з перших описав сучасні російські війни в художньому стилі. Його книги перекладено 16-ма мовами і видано в 22 країнах світу.

 

 

Теги: Новини України Новини Києва Вбивство Аркадія Бабченка
Джерело: 24 Канал
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