"Вбивство" Бабченка, як кинути курити та проблеми російської армії – топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу підібрали для вас блоги, які цього тижня читали найбільше.

1. Аркадій Бабченко: біографія відомого журналіста

Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка інсценізували 29 травня 2018 року в Києві у власному помешканні. Йому нібито вистрелили в спину. Хто такий Аркадій Бабченко – читайте у статті 24 каналу.

2. Як кинути курити: 6 нестандартних способів

Лікарі з різних сфер в один голос радять відмовитися від куріння. Чому? Ця звичка неймовірно шкідлива і повільно вбиває людину. До Міжнародного дня без тютюнопаління ми зібрали для вас кілька незвичних способів кинути курити. Обирайте свій – та вперед до довгого і здорового життя.

3. Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне

Три года эти идиоты не могут наладить выпуск нормальных летних берцев! Все трескается, ломается, покорное стадо молчит. И эта армия, неспособная даже обувь себе заказать, угрожает кому-то наступлением?

4. Темные времена настали давно, сейчас только началась активная фаза

С Аркадием я познакомился год назад. Мы встретились в компании. Начал разговор я и довольно жестко.

5. Украине важно удержаться от подрыва керченского моста

Во всем мире масштабные инфраструктурные проекты является драйверами экономического развития. И только в РФ инфраструктуру строят для геополитического самоутверждения и воровства бюджетных денег.

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