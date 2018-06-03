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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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"Вбивство" Бабченка, як кинути курити та проблеми російської армії – топ-5 блогів тижня

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Топ-5 блогів за тиждень
Топ-5 блогів за тиждень / Колаж 24 каналу

Журналісти 24 каналу підібрали для вас блоги, які цього тижня читали найбільше.

1. Аркадій Бабченко: біографія відомого журналіста 
Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка інсценізували 29 травня 2018 року в Києві у власному помешканні. Йому нібито вистрелили в спину. Хто такий Аркадій Бабченко – читайте у статті 24 каналу.

2. Як кинути курити: 6 нестандартних способів 
Лікарі з різних сфер в один голос радять відмовитися від куріння. Чому? Ця звичка неймовірно шкідлива і повільно вбиває людину. До Міжнародного дня без тютюнопаління ми зібрали для вас кілька незвичних способів кинути курити. Обирайте свій – та вперед до довгого і здорового життя.

3. Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне 
Три года эти идиоты не могут наладить выпуск нормальных летних берцев! Все трескается, ломается, покорное стадо молчит. И эта армия, неспособная даже обувь себе заказать, угрожает кому-то наступлением?

4. Темные времена настали давно, сейчас только началась активная фаза 
С Аркадием я познакомился год назад. Мы встретились в компании. Начал разговор я и довольно жестко.

5. Украине важно удержаться от подрыва керченского моста 
Во всем мире масштабные инфраструктурные проекты является драйверами экономического развития. И только в РФ инфраструктуру строят для геополитического самоутверждения и воровства бюджетных денег.

Читайте також: Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць

Автор: Блог Медіа
Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики "Вбивство" Аркадія Бабченка Публікації Блоги тижня
Джерело: 24 Канал
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