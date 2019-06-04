Вбивство хлопчика поліцейськими: з-під МВС прибрали іграшки та замалювали напис "вбивці" – фото

"Мені було 5, скільки дадуть моїм вбивцям?", – з таким гаслом активісти та всі небайдужі вийшли 3 червня на акцію протесту через вбивство п'яними поліцейськими 5-річного хлопчика під будівлю Міністерства внутрішніх справ у Києві. Наразі звідти прибрали імпровізований меморіал з іграшками, а напис "вбивці" зафарбували.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Наталя Нагорна.

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"Іграшки прибрали. Свічки теж. При нас вивезли шини", – зазначила Наталія.

А журналіст-розслідувач Денис Бігус наголосив, що після акції там вже зробили "прибирання".

Окрім цього, на асфальті також замалювали надписи "Аваков" та "вбивці", які напередодні нанесли активісти.

Під будівлею МВС замалювали напис "вбивці": фото

Згодом речник МВС Артем Шевченко пояснив, що імпровізований меморіал не прибрали, а перенесли під прапорні щогли.

Що відомо про вбивство Кирила поліцейськими?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх вже затримали.



Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Однак в лікарні в черепі малюка виявили кулю. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів медики не давали через критичний стан хлопчика. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли. Надвечір 3 червня хлопчик помер.



Підозрюваним – старшому сержанту Володимиру Петровцю та лейтенанту Івану Приходько – обрали запобіжний захід 60 днів без права внесення застави. Натомість активісти вимагають відставки глави МВС Арсена Авакова.

Як проходила акція протесту під МВС через вбивство 5-річного хлопчика: фото