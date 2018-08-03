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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Вбивство Олешка "Сармата": суд арештував усіх підозрюваних у злочині (фото)

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Вбивство Олешка "Сармата": суд арештував усіх підозрюваних у злочині
Вбивство Олешка "Сармата": суд арештував усіх підозрюваних у злочині / Колаж 24 канал

У п’ятницю, 3 серпня, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області заарештував усіх 4 підозрюваних у вбивстві учасника АТО, активіста Віталія Олешка (позивний "Сармат").

Про це повідомляє Рro.berdyansk.

Так, суд заарештував підозрюваних Олександра Обухова та Максима Владіміренкова на 60 днів без права внесення застави. А перед цим суд також заарештував на 2 місяці Артема Матюшина та Миколу Ломаку.

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"На цей момент встановлено і підтверджено камерами відеоспостереження, що підозрювані прибули в місто для здійснення умисного вбивства Олешка. Владіміренков перебував в автомобілі з Обуховим, в який пересіли інші після вбивства. Зібрані докази свідчать про те, що Владіміренков брав участь у скоєнні злочину", – заявив слідчий Олексій Мартем'янов.

Вбивство Олешка підозрювані арешт фото
Фото чотирьох підозрюваних у вбивстві Олешка

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську застрелили місцевого активіста та ветерана АТО Віталія Олешка з позивним "Сармат".

Правоохоронці відпрацьовують кілька версій вбивства Олешка, серед яких – його громадська та політична діяльність.

За словами журналіста Юрія Бутусова, вбивство Олешка міг замовити нардеп від групи "Воля народу" Олександр Пономарьов.

Теги: Новини України Кримінальні новини Розслідування Бердянськ Вбивство Віталія Олешка "Сармата" арешт Жертви
Джерело: 24 Канал
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