Вбивство Олешка "Сармата": суд арештував усіх підозрюваних у злочині (фото)

У п’ятницю, 3 серпня, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області заарештував усіх 4 підозрюваних у вбивстві учасника АТО, активіста Віталія Олешка (позивний "Сармат").

Про це повідомляє Рro.berdyansk.

Так, суд заарештував підозрюваних Олександра Обухова та Максима Владіміренкова на 60 днів без права внесення застави. А перед цим суд також заарештував на 2 місяці Артема Матюшина та Миколу Ломаку.

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"На цей момент встановлено і підтверджено камерами відеоспостереження, що підозрювані прибули в місто для здійснення умисного вбивства Олешка. Владіміренков перебував в автомобілі з Обуховим, в який пересіли інші після вбивства. Зібрані докази свідчать про те, що Владіміренков брав участь у скоєнні злочину", – заявив слідчий Олексій Мартем'янов.



Фото чотирьох підозрюваних у вбивстві Олешка

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську застрелили місцевого активіста та ветерана АТО Віталія Олешка з позивним "Сармат".



Правоохоронці відпрацьовують кілька версій вбивства Олешка, серед яких – його громадська та політична діяльність.



За словами журналіста Юрія Бутусова, вбивство Олешка міг замовити нардеп від групи "Воля народу" Олександр Пономарьов.