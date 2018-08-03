Убийство Олешко "Сармата": суд арестовал всех подозреваемых в преступлении (фото)

В пятницу, 3 августа, Бердянский горрайонный суд Запорожской области арестовал всех 4 подозреваемых в убийстве участника АТО, активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").

Об этом сообщает Рro.berdyansk.

Так, суд арестовал подозреваемых Александра Обухова и Максима Владимиренкова на 60 дней без права внесения залога. А перед этим суд также арестовал на 2 месяца Артема Матюшина и Николая Дубину.

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"На данный момент установлено и подтверждено камерами видеонаблюдения, что подозреваемые прибыли в город для совершения умышленного убийства Олешко. Владимиренков находился в автомобиле с Обуховым, в который пересели другие после убийства. Собранные доказательства свидетельствуют о том, что Владимиренков принимал участие в совершении преступления", – заявил следователь Алексей Мартемьянов.

Фото четырех подозреваемых в убийстве Олешко

Напомним, 31 июля в Бердянске застрелили местного активиста и ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат".

Правоохранители отрабатывают несколько версий убийства Олешко, среди которых – его общественная и политическая деятельность.

По словам журналиста Юрия Бутусова, убийство Олешко мог заказать нардеп от группы "Воля народа" Александр Пономарев.