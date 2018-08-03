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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Убийство Виталия Олешко "Сармата": подозреваемому в деле избрали меру пресечения

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Подозреваемому в убийстве Виталия Олешко Артему Матюшину избрали меру пресечения: 60 дней содержания под стражей
Подозреваемому в убийстве Виталия Олешко Артему Матюшину избрали меру пресечения: 60 дней содержания под стражей / Фото из открытых источников

Бердянский районный суд взял под стражу на 60 суток без права внесения залога одного из подозреваемых в убийстве ветерана АТО, общественного активиста Виталия Олешко Артема Матюшина.

Об этом информирует "Громадское".

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Отмечается, что Матюшин является уроженцем Макеевки Донецкой области и проживает в Днепре. По данным следствия, его подозревают в том, что он выстрелил из обреза охотничьего ружья в Олешко, в результате чего он погиб, а после этого Матюшин и трое других подозреваемых (Ломаков, Владимиренков и Обухов) скрылись с места преступления на двух автомобилях "Таврия" и "Мазда".

В СМИ добавляют, что сам подозреваемый не признает своей вины и во время судебного заседания сказал, что не имеет отношения к преступлению, а в тот день приехал с друзьями на отдых.

Следователь Алексей Мартимьянов подчеркнул, что сейчас устанавливают факт возможной причастности к преступлению других лиц, а именно – заказчиков и организаторов.

Матюшин вбивство Олешка суд
Подозреваемый Матюшин в зале суда

Матюшину инкриминируют умышленное убийство по предварительному сговору группы лиц. В случае доведения ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, 31 июля в Бердянске во дворе собственного дома застрелили местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Позже в полиции сообщили о задержании пяти человек, которые могут быть причастны к убийству. По словам журналиста Юрия Бутусова, преступление мог заказать нардеп от группы "Воля народа" Александр Пономарев.

Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Бердянск Убийство Виталия Олешко "Сармата" Судьи
Источник: 24 Канал
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