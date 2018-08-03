Вбивство Віталія Олешка "Сармата": підозрюваному у справі обрали запобіжний захід

Бердянський районний суд взяв під варту на 60 діб без права внесення застави одного з підозрюваних у вбивстві ветерана АТО, громадського активіста Віталія Олешка Артема Матюшина.

Про це інформує "Громадське".

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Зазначається, що Матюшин є уродженцем Макіївки Донецької області та проживає у Дніпрі. За даними слідства його підозрюють у тому, він вистрілив з обрізу мисливської рушниці в Олешка, внаслідок чого він загинув, а після цього Матюшин та інші троє підозрюваних (Ломаков, Владимиренков та Обухов) втекли з місця злочину на двох автівках "Таврія" та "Мазда".

У ЗМІ додають, що сам підозрюваний не визнає своєї провини та під час судового засідання сказав, що не має відношення до злочину, а того дня приїхав з друзями на відпочинок.

Слідчий Олексій Мартим'янов наголосив, що наразі встановлюють факт ймовірної причетності до злочину інших осіб, а саме – замовників та організаторів.



Підозрюваний Матюшин у залі суду

Матюшину інкримінують умисне вбивство за попередньою змовою групи осіб. У разі доведення йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську у подвір’ї власного будинку застрелили місцевого активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат". Згодом у поліції повідомили про затримання п'яти осіб, які можуть бути причетними до вбивства. За словами журналіста Юрія Бутусова, злочин міг замовити нардеп від групи "Воля народу" Олександр Пономарьов.