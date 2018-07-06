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Вбивство поліцейського у Києві: Князєв назвав ім'я копа та озвучив версії злочину

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У Києві застрелили поліцейського Дмитра Глушака
У Києві застрелили поліцейського Дмитра Глушака / Фото з Facebook

5 липня на вулиці Щусева у Шевченківському районі Києва застрелили 41-річного співробітника Національної поліції України Дмитра Глушака, який працював правоохоронцем понад 20 років.

Про це повідомляє поліція Києва на сторінці у Facebook.

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5 липня в одному зі спальних кварталів Києва в салоні автомобіля знайшли застреленим чоловіка. Вбитим виявився Дмитро Глушак, який був заступником начальника ДОТЗ Нацполіції України.

"Особовий склад Національної поліції сумує та висловлює співчуття родині загиблого поліцейського. Вчора в столиці в обідню пору був вбитий працівник Національної поліції Дмитро Глушак. Він з 1995 року працював в кримінальній поліції Нацполіції", – йдеться у повідомленні.

Очільник Національної поліції Києва Сергій Князєв розповів, що у зв'язку з інцидентом була негайно створена створена посилена слідчо-оперативна група, "в яку входять найкращі фахівці Національної поліції".

Ми долучили колег з СБУ. Думаю, що ми прозвітуємо перед суспільством про швидке розкриття цього правопорушення. Зловмисника ми повинні знайти, притягнути до кримінальної відповідальності. Дмитро Глушак був вбитий пострілом з вогнепальної зброї в середмісті Києва,
– зазначив він.

За словами правоохоронця, наразі поліція опрацьовує кілька робочих версій злочину.

"Одна з них – це вбивство скоєно з метою пограбування. Інша – вбивство пов'язано зі службовими обов'язками, які виконував потерпілий. Висловлюю співчуття сім'ї загиблого поліцейського, батькам, дружині та 6-річному синові, який лишився сиротою", – додав Князєв.

 

Теги: Розслідування Жертви Кримінальні новини Поліція Новини України Новини Києва Сергій Князєв
Джерело: 24 Канал
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